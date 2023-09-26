В Грузии запретили экспорт, реэкспорт и транзит авто из ЕС в Россию

Запрет распространяется на электромобили, гибридные и автомобили с объемом двигателя более 1,9 кубических метра.

© Фото: Thomas Trutschel PHOTOTHEK Globallookpress

Транзит, экспорт или реэкспорт в Россию автомобилей из Евросоюза запретили власти Грузии. Речь идет о ввезенных в ЕС транспортных средствах, объем двигателя которых более 1,9 кубических метра.

Также под запрет попали и электромобили и гибридные автомобили (в которых для привода ведущих колес используется не один источник энергии. - Прим. ред.). Информацию о запрете сообщает ТАСС со ссылкой на Службу доходов Минфина Грузии.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что официальному Тбилиси надо выполнить еще девять условий, чтобы стать кандидатом в члены Евросоюза.

Пока грузинская сторона выполнила три условия из 12. Главными задачами Боррель назвал борьбу с олигархией, реформу судебной и избирательной систем, деполяризацию политической жизни, плюрализм в медиа и соблюдение прав человека.