В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Грузии запретили экспорт, реэкспорт и транзит авто из ЕС в Россию

Марина Крижановская
05:31 26.09.2023
Запрет распространяется на электромобили, гибридные и автомобили с объемом двигателя более 1,9 кубических метра.
В Грузии запретили экспорт, реэкспорт и транзит авто из ЕС в Россию
© Фото: Thomas Trutschel PHOTOTHEK Globallookpress
Читайте нас на:

Транзит, экспорт или реэкспорт в Россию автомобилей из Евросоюза запретили власти Грузии. Речь идет о ввезенных в ЕС транспортных средствах, объем двигателя которых более 1,9 кубических метра.

Также под запрет попали и электромобили и гибридные автомобили (в которых для привода ведущих колес используется не один источник энергии. - Прим. ред.). Информацию о запрете сообщает ТАСС со ссылкой на Службу доходов Минфина Грузии.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что официальному Тбилиси надо выполнить еще девять условий, чтобы стать кандидатом в члены Евросоюза.

Пока грузинская сторона выполнила три условия из 12. Главными задачами Боррель назвал борьбу с олигархией, реформу судебной и избирательной систем, деполяризацию политической жизни, плюрализм в медиа и соблюдение прав человека.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:50 В стране и мире
Резервуар с топливом взорвался в Степанакерте
17:19 В стране и мире
МИД назвал неприемлемыми выпады Пашиняна в адрес России
15:00 В стране и мире
Видео
Гендиректор «Литфонда» показал выставленную на аукцион торпеду с рокового «москвича» Цоя
14:14 В стране и мире
NYT: на Украину прибыла первая партия танков Abrams
14:04 Армия
Минобороны: ВС РФ нанесли удар по пунктам дислокации иностранных наемников
Популярное
Видео
В Московском зоопарке показали, как осматривают детеныша панды Диндин
Видео
«Маленько дрифтанул»: кадры из выкатившегося самолета в Перми
Видео
Байден споткнулся о флаг Бразилии и не пожал руку президенту Луле да Силве
На странице Трампа-младшего в X появилось сообщение о смерти его отца
Видео
«Дураки какие»: пассажирка рейса Москва - Анталья устроила дебош перед вылетом
Квартиру семьи Зеленского в Ялте выставят на аукцион
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.