Экипажи «Грачей» разнесли позиции боевиков на Южно-Донецком направлении
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 «Грач» ВКС России на Южно-Донецком направлении в зоне СВО. На видео наши летчики уничтожают военные объекты украинских националистов.
Выполнив пуски ракет парами с малых высот, экипажи «Грачей» выпустили тепловые ловушки, после чего вернулись на аэродром вылета.
В результате боевой работы российских летчиков замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника противника были уничтожены. После вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.
Ранее ударами российской авиации была разгромлена бронетехника боевиков на Южно-Донецком направлении. Неприятельский объект стал добычей экипажа разведывательно-ударного вертолета.
Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.