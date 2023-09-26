Экипажи «Грачей» разнесли позиции боевиков на Южно-Донецком направлении

В результате боевой работы российских летчиков были уничтожены укрепленные полевые позиции и бронированная техника противника.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 «Грач» ВКС России на Южно-Донецком направлении в зоне СВО. На видео наши летчики уничтожают военные объекты украинских националистов.

Выполнив пуски ракет парами с малых высот, экипажи «Грачей» выпустили тепловые ловушки, после чего вернулись на аэродром вылета.

В результате боевой работы российских летчиков замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника противника были уничтожены. После вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.

Ранее ударами российской авиации была разгромлена бронетехника боевиков на Южно-Донецком направлении. Неприятельский объект стал добычей экипажа разведывательно-ударного вертолета.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.