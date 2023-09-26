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Морпехи Северного флота окружили и уничтожили ДРГ условного противника в Арктике

05:00 26.09.2023
В рамках учений российские морпехи отработали захват берегового плацдарма, поиск, окружение и уничтожение диверсионно-разведывательных групп условного противника.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Подразделение антитеррористической деятельности арктической экспедиционной корабельной группировки Северного флота провело комплексное учение антитеррористической направленности по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований в районе мыса Челюскин - самой северной континентальной точки суши в Арктике.

Высадка морского десанта на необорудованное побережье началась при поддержке корабельной авиации. С борта большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», возглавляющего отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота, в воздух были подняты два корабельных вертолета Ка-27, которые доставили на берег десантно-штурмовые группы морских пехотинцев.

Затем к высадке морского десанта приступил большой десантный корабль (БДК) «Александр Отраковский». Его экипаж занял район для высадки десанта способом на упор и в установленные нормативы выгрузил технику и самих военнослужащих.

После высадки с десантного корабля морские пехотинцы провели тренировку, в ходе которой отточили навыки ведения рейдовых действий на незнакомой местности в Арктике.

Также наши бойцы отработали захват берегового плацдарма, поиск, окружение и уничтожение диверсионно-разведывательных групп условного противника и незаконных вооруженных формирований. В рамках учений личный состав выполнил боевые стрельбы из автоматов, пулеметов и гранатометов, сымитировав уничтожение условных диверсантов.

Ранее в рамках учения корабли Северного флота прошли 7 500 миль. Экипажи большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и большого десантного корабля «Александр Отраковский» отработали действия по защите в случае применения противником безэкипажных катеров.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

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