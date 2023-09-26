«Если спалились, нас не будет»: боец «Космос» рассказал, как высоки ставки при работе с ЗРК «Бук»

По словам бойца с позывным «Космос», расчетам «Буков» приходится менять позиции даже в том случае, если они не нанесли удар по противнику. Ставки слишком высоки: если их обнаружат, расчет будет уничтожен.

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Зенитчики Восточного военного округа (ВВО) уничтожили беспилотник-разведчик украинских боевиков на Угледарском направлении. Вражеский дрон был сбит ракетой комплекса «Бук».

«Недавно были поражены цели, такие как HIMARS. Обычно одной ракеты достаточно. Это не такая сложная цель, какой западные СМИ хотят ее показать. Это не ультимативное оружие. Обычная РСЗО», - рассказал начальник расчета ЗРК «Бук» с позывным «Седьмой».

Комплекс средней дальности сканирует небо на десятки километров. Взять на сопровождение и уничтожить может сразу несколько целей.

После дежурства «Бук» едет уже в новое укрытие. Пусковые установки находятся в постоянном движении, даже когда не успели сделать ни одного выстрела.

«Позиции меняем каждый час, чтобы не спалиться, а если спалились, то нас там уже не будет, - объяснил механик водитель «Космос».

Забайкальские зенитчики обеспечивают надежное прикрытие подразделениям восточной группировки войск. Комплексы «Бук» встроены в систему эшелонированной противовоздушной обороны. Их, в свою очередь, прикрывают другие комплексы малой дальности.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Павла Кольцова.

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