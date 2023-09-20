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По площади и на точность: как работает в зоне спецоперации расчет «Торнадо-С»

04:05 20.09.2023
Точность попадания современными боеприпасами достигает 100%. Поэтому разведка противника ведет постоянную работу по выявлению стартовых позиций и мест укрытия комплекса.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Расчеты РСЗО «Торнадо-С» в зоне спецоперации уничтожают управляемыми ракетами опорные пункты на переднем крае, станции выгрузки техники, боеприпасов и горючего, склады и замаскированные командные пункты. Кадры боевой работы расчета РСЗО гвардейской реактивной артиллерийской бригады Западного военного округа опубликовало Минобороны России.

Расчет «Торнадо-С» получил новые целеуказания и направился на стартовую позицию по полям с подсолнечником, вдоль лесопосадки, меняя скоростной режим и направление движения. Ракетная система установлена на автомобиле высокой проходимости, который может проложить дорогу и через лесополосу, и в заболоченной местности.

Выполняя боевую задачу, расчет должен быть максимально осторожным. Точность попадания современными боеприпасами достигает 100%. Поэтому разведка противника ведет постоянную работу по выявлению стартовых позиций и мест укрытия комплекса.

Расчеты ПВО проверяют, нет ли вражеских дронов в квадрате, где предстоит работать РСЗО. Работает строго одна установка. Ее огневой мощи для переданных разведкой целей достаточно. Кроме того, так значительно проще уходить от возможной ответки вражеской артиллерии.

«Торнадо-С» работает в том числе неуправляемыми ракетами от предыдущей модификации РСЗО - «Смерч». Их применяют по площадной цели - например, большому скоплению вражеской техники.

Современный «Торнадо-С» самостоятельно рассчитывает траекторию, задает курс самоуправляемому боеприпасу. Каждый боеприпас РСЗО может получать индивидуальное полетное задание и наводиться с помощью ГЛОНАСС. Выполнить пуск можно с выносного пульта с расстояния нескольких десятков метров или прямо из кабины.

После пуска ракет счет начинает идти буквально на секунды. Расчет должен оперативно опустить стволы, отключить электронику и выехать на максимальной скорости в очередное подготовленное укрытие.

Заместитель начальника расчета боевой машины РСЗО «Торнадо-С» с позывным «Рико» рассказал, что каждое из убежищ предварительно осматривается и тщательно готовится. Бойцы оборудуют замаскированные подъездные пути, сооружают навесы с натянутой на них масксетью, выкапывают блиндажи.

«Летом маскировать машину проще: можно поставить в широкую лесополосу. Зимой - совсем другое дело: для маскировки приходится использовать белые масксети, красить машину мелом или даже использовать бумагу», - рассказал «Рико».

Ракетчики постоянно меняют место дислокации, а стартовые позиции используют строго один раз.

РСЗО «Торнадо» считается одной из лучших в мире. По многим параметрам система превосходит не только советские прототипы, но и современные зарубежные аналоги.

Ранее «Звезда» рассказывала, как расчет 240-мм миномета 2С4 «Тюльпан» Центрального военного округа уничтожил опорные пункты и укрепленные сооружения украинских боевиков на Краснолиманском направлении.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

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