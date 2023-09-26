В Минздраве Армении опровергли данные о гибели 125 человек при взрыве на АЗС в Степанакерте
Заявление министра здравоохранения Армении Анаит Аванесян касается не только погибших в результате взрыва на АЗС в Степанакерте. Об этом следует из официального заявления ведомства.
«Министр здравоохранения Анаит Аванесян озвучила общее количество останков, перевезенных из Нагорного Карабаха в Армению», - говорится в сообщении ведомства.
В Минздраве добавили, что эти люди погибли в результате боевых действий на прошедшей неделе.
Ранее в Нагорном Карабахе зафиксировали пять случаев нарушения режима прекращения огня, договоренность о котором была достигнута при посредничестве российских миротворцев.
На сегодняшний день, 19 тысяч вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха прибыли в Армению. Около 2 500 из них сейчас находятся в пунктах временного размещения.