МО РФ: в Карабахе зафиксированы пять случаев нарушения режима прекращения огня

Договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе была достигнута накануне при посредничестве российских миротворцев.

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В Минобороны России сообщили о пяти случаях нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе с момента заключения договоренности о прекращении боевых действий. Речь о Шушенском и Мардакертском районах.

«С момента заключения договоренности о прекращении боевых действий зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня: в Шушинском районе - два, в Мардакертском районе - три», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

По данным фактам российские миротворцы ведут разбирательства совместно с азербайджанской стороной. Кроме того, поддерживается постоянный контакт между Баку и Степанакертом с целью предотвращения обострения ситуации и возможного кровопролития, сообщили в Минобороны РФ.

Известно, что в расположении российских миротворцев остаются 1340 мирных жителей, из которых 607 детей. В свои дома они пока вернуться не могут. Российская сторона организовала их питание и оказание всей необходимой помощи.