Боец подразделения ПВО ЮГВ рассказал, как определяет ложные цели противника

С начала проведения спецоперации подразделение ПВО южной военной группировки не потеряло ни одной боевой машины. На счету бойцов сотни сбитых БПЛА противника.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Спрятаться от зоркого российского беспилотника «Орлан» сложно. Почти сутки он способен наблюдать за противником. Результат бывает такой - огневые точки вскрыты, как противник не старался замаскировать их в лесопосадке. Бронегруппа наших десантников работала с ходу - так меньше вероятность попасть под огонь артиллерии.

Укрепления разобрали танки Т90-М «Прорыв», БМД-4м не дали боевикам поднять головы - такая плотность огня. ВСУ отошли назад, опорный пункт противника заняли российские бойцы.

За кем небо, у того и больше возможностей на тактическом просторе, как поле боя называют военные. Противник тоже цепляется за синеву. Применять штурмовую авиацию ему гораздо сложнее, чем российским силам - у ВСУ самолетов мало, а наши позиции хорошо прикрыты средствами ПВО.

«Вот буквально вчера была уничтожена воздушная цель. ЗРК "Тунгуска" ее увидела. Отработала штатно - один пуск, одно поражение. Противник тоже меняется. После каждого нашего ''сбития'' они могут день-два не заходить в нашу зону поражения. Они понимают, что мы здесь работаем и прекрасно понимают, что, если подойдут к нам близко, мы их уничтожим 100%», - рассказал командир зенитно-ракетной батареи с позывным «Мастер».

ТОР-М2 - это основная угроза вражеской авиации на рубежах, где действуют российские сухопутные войска. На счету только одной этой машины южной группировки войск около 30 сбитых целей.

Работу зенитчиков, пожалуй, можно сравнить с делом охотника. Когда ТОР-М2 выезжает на охоту, на заданную позицию, ему нужно первым делом замаскироваться так, что мимо пройдешь, не заметишь, и терпеливо ждать свою цель.

Ракете даже не обязательно попадать в цель. При сближении с объектом она взрывается и поражает его облаком осколков. Тут начинается особая борьба, которая имеет свою тактику. Один пуск выдает позицию комплекса. Поэтому противник порой запускает ложные цели. Ищет наших зенитчиков. Однако все решает опыт. Опытный оператор даже по характеристикам на экране радара понимает, что залетело в его зону поражения и пускать ракету не спешит.

«Чаще всего используются так называемые шары с большим отражающим элементом. При взятии ее на сопровождение ты сразу понимаешь, что это ложная цель. В основном по параметрам. По скорости. Обычно скорость указывается 12 и 7 метров в секунду. Возможно, скорость будет меньше», - отметил начальник расчета боевой машины ТОР-М2 с позывным «Союз».

Как и в случае с артиллерией, вражеской разведке зенитный ракетный комплекс противопоставляет свою мобильность. После каждого пуска меняет позицию. Бить по авиации может и на ходу, но при этом у комплекса ПВО есть свое зенитное прикрытие - его сопровождают расчеты ПЗРК. Применять им порой приходится не только «трубы», как они называют свои «Иглы».

«Нет двигателя внутреннего сгорания. Он тепло не издает, как тогда "Игла" может его поразить? Стрелковое оружие. ЗУшка, ПКТ, КПВТ, ПК, РПК», - добавил командир отделения ПЗРК с позывным «Стрелок».

За всю спецоперацию подразделение ПВО южной военной группировки не потеряло ни одной боевой машины. Зато на счету сотни сбитых беспилотников и десятки перехваченных ракет РСЗО Хаймарс американского производства.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства заявил, что потери противника за месяц превысили 17 тысяч человек и 2 700 единиц вооружения и техники.