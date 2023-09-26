Минздрав Армении объявил о 125 погибших при взрыве на АЗС в Степанакерте

По официальным данным, жертвами взрыва цистерны с топливом в Степанакерте стали 125 человек, еще 89 пострадали.

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По меньшей мере 125 человек скончались от ожогов и других травм в результате взрыва топлива на заправке в Степанакерте. Еще 89 человек числятся пострадавшими. Данными о последствиях трагедии поделился министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян, сообщает Mash.

Напомним, что ЧП произошло накануне в Нагорном Карабахе на окраине Степанакерта, где в очереди за топливом собрались десятки автовладельцев, решивших заправить машины для выезда за пределы охваченного военными действиями региона.





По первоначальным данным, в больницы были доставлены более 200 человек. Армянский омбудсмен Гегам Степанян заявил о проблемах с оказанием первой медпомощи раненым из-за нехватки медикаментов и необходимости срочно задействовать санавиацию. 67 особо тяжелых больных доставили в Национальный ожоговый центр.