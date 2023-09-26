Войска ЮВО получат 5,5 тысяч единиц современного вооружения в 2023 году

В Южном военном округе в этом году будет реализовано свыше 170 организационных мероприятий, отметил министр.

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Войска Южного военного округа (ЮВО) получат 5,5 тысяч единиц современного вооружения и техники в текущем году году. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии оборонного ведомства.

«Войска получат пять с половиной тысяч единиц современного вооружения и техники, завершится ввод в эксплуатацию более пятисот объектов инфраструктуры», - отметил глава российского оборонного ведомства.

Сергей Шойгу также отметил, что свыше 170-ти организационных мероприятий будет организовано в 2023 году в ЮВО. Кроме того, глава МО РФ отметил, что ведется работа по укомплектованию соединений и воинских частей личным составом.

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на заседании коллегии Министерства обороны России выступил со вступительным словом. В частности, он отметил, что Воздушно-десантные войска к концу года повысят боевой потенциал в 1,3 раза.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.