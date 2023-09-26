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Шойгу: ВДВ к концу года повысят боевой потенциал в 1,3 раза

13:25 26.09.2023
Огневые возможности подразделений увеличатся на 20%, добавил министр.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Реализация мероприятий в Воздушно-десантных войсках к концу года повысит их боевой потенциал в 1,3 раза. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии российского оборонного ведомства.

«Реализация спланированных в Воздушно-десантных войсках мероприятий позволит к концу года повысить их боевой потенциал в 1,3 раза, при этом огневые возможности подразделений Воздушно-десантных войск увеличатся на 20%», - сказал министр.

Шойгу заявил, что ведомство повышает боевой потенциал ВДВ за счет создания новых десантно-штурмовых соединений и наращивания их возможностей.

Министр отметил, что парашютно-десантный полк в Тульской дивизии в текущем году приступил к выполнению задач. Также Шойгу заявил о завершении формирования 104-й десантно-штурмовой дивизии и парашютно-десантного полка Ивановского соединения. До конца года сформируют бригаду материально-технического обеспечения и ремонтно-восстановительные батальоны во всех дивизиях ВДВ. Кроме того, завершится комплектование артиллерийской бригады.

Десантники продолжают получать современное вооружение и технику. С начала года в соединения и воинские части поступило более 2 тысяч единиц техники и 5,5 тысяч комплектов средств десантирования и парашютных систем.

В ходе заседания коллегии глава оборонного ведомства коснулся и проводимой ВС РФ операции по защите Донбасса. Он указал на огромные потери украинской стороны в ходе так называемого контрнаступления. Только за последний месяц людские потери противника превысили 17 тысяч человек. Киевский режим теряет не только людей, которых отправляет на убой, но и технику получаемую от стран Запада. По словам министра, за месяц российские военные уничтожили более 2 700 единиц вооружения и техники, в том числе западного производства.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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