Шойгу: ВС РФ значительно расширили зону контроля у Синьковки и Петропавловки

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Российские военные расширили зону контроля у Синьковки и Петропавловки в Харьковской области, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Благодаря профессионализму и мужеству личного состава 25-й и 138-й мотострелковых бригад на Купянском направлении значительно расширена зона контроля вблизи населенных пунктов Синьковка и Петропавловка», - сказал он на заседании коллегии оборонного ведомства.

Глава Минобороны рассказал о серьезных потерях украинской стороны на линии боевого соприкосновения. По словам Шойгу, месячные потери противника превысили 17 тысяч человек. Помимо живой силы, противник лишился более 2 700 единиц вооружения и техники.

Министр перечислил уничтоженную за месяц технику, которую Запад поставляет Киеву - это семь американских БМП Bradley, 77 американских буксируемых гаубиц М777, 51 самоходная артиллерийская установка из ФРГ, Франции, Польши и США. Также противник не досчитался двух немецких танка Leopard и брианского Challenger.

Шойгу добавил, что США и союзники продолжают вооружать Украину и обвинил Киев в том, что он бросает необученных военных на убой. Действия западных стран министр назвал циничными, они лишь подталкивают Украину к самоуничтожению.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.