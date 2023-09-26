ФНС сняла блокировку с привязанного к ИП счета Блиновской

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Федеральная налоговая служба России разблокировала счет Елены Блиновской, привязанный к ее ИП. Об этом сообщила адвокат блогера Наталья Сальникова.

Как пояснила юрист, привязанный к ИП Блиновской счет был заблокирован не в рамках судебных мер. ФНС ранее потребовала заблокировать счет, так как по счету не была вовремя сдана отчетность. Доступ к проходящим по судебному делу счетам и имуществу для Блиновской все еще ограничен.

«Этот счет не был под арестом. Просто из-за домашнего ареста она не смогла вовремя сдать отчетность, поэтому ФНС обратилась в банк за наложением ограничений. Когда отчетность была сдана - ограничения сняли», - объяснила адвокат.

Помимо Блиновской, уголовное дело было за неуплату налогов возбуждено против Валерии Чекалиной и ее супруга. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предупредил, что могут возникнуть новые судебные дела из-за неуплаты налогов, если блогеры не вынесут урок из уже идущих разбирательств.