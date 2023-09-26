В стране и мире В стране и мире В стране и мире

ФНС сняла блокировку с привязанного к ИП счета Блиновской

Никита Черненко
13:19 26.09.2023
ФНС РФ сняла ограничения со счета, ранее блокированного из-за опозданий с отчетностью.
ФНС сняла блокировку с привязанного к ИП счета Блиновской
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
Читайте нас на:

Федеральная налоговая служба России разблокировала счет Елены Блиновской, привязанный к ее ИП. Об этом сообщила адвокат блогера Наталья Сальникова.

Как пояснила юрист, привязанный к ИП Блиновской счет был заблокирован не в рамках судебных мер. ФНС ранее потребовала заблокировать счет, так как по счету не была вовремя сдана отчетность. Доступ к проходящим по судебному делу счетам и имуществу для Блиновской все еще ограничен.

«Этот счет не был под арестом. Просто из-за домашнего ареста она не смогла вовремя сдать отчетность, поэтому ФНС обратилась в банк за наложением ограничений. Когда отчетность была сдана - ограничения сняли», - объяснила адвокат.

Помимо Блиновской, уголовное дело было за неуплату налогов возбуждено против Валерии Чекалиной и ее супруга. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предупредил, что могут возникнуть новые судебные дела из-за неуплаты налогов, если блогеры не вынесут урок из уже идущих разбирательств.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:25 Армия
Видео
Шойгу: ВДВ к концу года повысят боевой потенциал в 1,3 раза
11:32 В стране и мире
Rzeczpospolita: польские следователи доказали причастность Киева к падению ракеты в Польше
09:43 В стране и мире
В Нагорном Карабахе подтвердили гибель 20 человек после взрыва на складе с топливом
09:08 В стране и мире
В Белом доме заявили, что средств на поставки Украине хватит лишь на несколько недель
08:47 В стране и мире
Украинский БПЛА сбросил взрывчатку на электроподстанцию в Курской области
Популярное
WhatsApp* станет недоступен для владельцев старых смартфонов
Видео
В Московском зоопарке показали, как осматривают детеныша панды Диндин
Видео
«Маленько дрифтанул»: кадры из выкатившегося самолета в Перми
Видео
Байден споткнулся о флаг Бразилии и не пожал руку президенту Луле да Силве
На странице Трампа-младшего в X появилось сообщение о смерти его отца
Видео
«Дураки какие»: пассажирка рейса Москва - Анталья устроила дебош перед вылетом
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.