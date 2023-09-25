Шойгу доложил Путину о бое у Урожайного в ДНР

Главе государства во всех деталях рассказали об этом героическом бое, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о героическом бое у Урожайного в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Накануне министр обороны Шойгу достаточно детально доложил президенту о геройском бое у села Урожайное, который дали наши ребята вместе со своим командиром, замкомвзвода Калашниковым», - сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь уточнил, что главе Российского государства доложили обо всех деталях этого героического боя.

Глава оборонного ведомства представил заместителя командира взвода Ивана Калашникова с позывным Большой к званию Героя России. Минобороны представило снятое с помощью дрона видео боя в районе Урожайного, в ходе которого пять наших бойцов противостояли 12 украинским штурмовикам. Также Калашников рассказал о деталях боя.

В ведомстве отметили слаженность подразделения, а также отметили, что российские военные смогли сохранить свои позиции и заставить противника обратиться в бегство.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.