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Политолог Елисеева: НАТО заставит Финляндию заплатить за присоединение к блоку

Игнат Далакян
12:09 26.09.2023
Эксперт рассказала, что Финляндии придется пересмотреть бюджет страны, чтобы покрыть расходы на членство в НАТО.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Steffen Trumpf, dpa, Globallookpress
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Политолог, политтехнолог и публицист Наталия Елисеева в беседе со «Звездой» рассказала, что НАТО не позволит Финляндии отказаться от членства в блоке.

«Безусловно, они потянут, все-таки Финляндия довольно благополучно с экономической точки зрения развитая страна. Просто ей нужно будет несколько пересмотреть бюджет: статьи, траты и выделения. То есть будет перераспределение», - объясняет Елисеева.

Эксперт считает, что в случае, если Финляндия захочет отказаться от членства в Североатлантическом альянсе, то ей никто не позволит этого сделать.

«Вступление в НАТО было нужно не только Финляндии с ее определенными позициями по отношению к России, а именно в целом и блоку надо было, чтобы страна НАТО была на границе с Российской Федерацией», - рассказывает эксперт.

Кроме того, политолог объяснила, что в бюджет НАТО страны-члены вносят средства исходя из экономического состояния, ВВП, и в целом зависит от платежеспособности страны.

«В этом плане у Финляндии все не совсем печально, поэтому альянс скажет, что не надо ныть, просто платите, и все. Думайте как перераспределить бюджет. Потому что Финляндия слишком важна с точки зрения географического расположения для альянса. Даже так Швеция не важна, как Финляндия», - рассказала Наталия Елисеева.

Ранее газета The New York Times писала, что Финляндии понадобится принять ряд дорогостоящих решений, чтобы соответствовать требованиям НАТО. Директор по оборонной политике при Минобороны Финляндии Янне Куусела считает, что самое простое на пути было присоединиться к военному блоку.

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