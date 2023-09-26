Алексей Дюмин встретился с подготовленными операторами дронов на полигоне Слободка

Губернатор Тульской области осмотрел, как операторы БПЛА поражают автоколонны противника на марше, а также его личный состав и танки.

© Видео: Правительство Тульской области © Фото: Правительство Тульской области

В Тульской области готовят операторов БПЛА в специальном Центре беспилотных систем. С выпускниками - подготовленными специалистами встретился глава региона губернатор Алексей Дюмин.

На полигоне Слободка он поблагодарил военнослужащих за их ратный труд и отметил, что полученные ими навыки ведения боя в современных условиях помогут сохранить жизни наших бойцов и нанести максимальный урон врагу.

«Умелое и грамотное использование тех технических средств, которые вы здесь изучили, очень важно. Своевременно, вовремя передавать, выявлять, давать оценку местности командирам для принятия решений. Грамотные и быстрые передачи координат целей - это своевременное поражение противника, это сохраненные жизни ваших боевых товарищей. Исходя из ваших навыков, исходя из вашей силы духа, настроя, вы должны быть всегда на шаг впереди. <...> и будет поступательное поэтапное движение вперед к нашей главной цели - к победе», - отметил губернатор Дюмин.

Он также отметил, что в условиях современного боя скрытая переброска войск и техники стала невозможной из-за широкого использования беспилотников.