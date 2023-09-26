В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Алексей Дюмин встретился с подготовленными операторами дронов на полигоне Слободка

Марина Крижановская
01:17 26.09.2023
Губернатор Тульской области осмотрел, как операторы БПЛА поражают автоколонны противника на марше, а также его личный состав и танки.
© Видео: Правительство Тульской области © Фото: Правительство Тульской области
Читайте нас на:

В Тульской области готовят операторов БПЛА в специальном Центре беспилотных систем. С выпускниками - подготовленными специалистами встретился глава региона губернатор Алексей Дюмин.

На полигоне Слободка он поблагодарил военнослужащих за их ратный труд и отметил, что полученные ими навыки ведения боя в современных условиях помогут сохранить жизни наших бойцов и нанести максимальный урон врагу.

«Умелое и грамотное использование тех технических средств, которые вы здесь изучили, очень важно. Своевременно, вовремя передавать, выявлять, давать оценку местности командирам для принятия решений. Грамотные и быстрые передачи координат целей - это своевременное поражение противника, это сохраненные жизни ваших боевых товарищей. Исходя из ваших навыков, исходя из вашей силы духа, настроя, вы должны быть всегда на шаг впереди. <...> и будет поступательное поэтапное движение вперед к нашей главной цели - к победе», - отметил губернатор Дюмин.

Он также отметил, что в условиях современного боя скрытая переброска войск и техники стала невозможной из-за широкого использования беспилотников.

© Правительство Тульской области

Алексей Дюмин поздравил выпускников и осмотрел беспилотники, среди которых были и БПЛА тульского производства. Была представлена специализированная техника и перспективные боеприпасы для высокоскоростных дронов. Кроме того, Дюмину показали, как операторы-выпускники поражают автоколонны противника на марше, личный состав и танки.

Губернатор Тульской области Дюмин поручил улучшить условия подготовки операторов и развить программы обучения. Операторам 106-й дивизии ВДВ вручили дипломы и БПЛА, которые они будут использовать для выполнения боевых задач.

Ранее Минобороны РФ показывало кадры боевой работы в зоне СВО станции помех «Красуха-С4». Она подавила сигнал БПЛА противника. Бойцы РЭБ показали на видео, как сканируют воздушное пространство, обнаруживают цель и подавляют бортовую радиолокационную станцию украинского дрона.

© Правительство Тульской области
© Правительство Тульской области
© Правительство Тульской области
© Правительство Тульской области
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:50 В стране и мире
Резервуар с топливом взорвался в Степанакерте
17:19 В стране и мире
МИД назвал неприемлемыми выпады Пашиняна в адрес России
15:00 В стране и мире
Видео
Гендиректор «Литфонда» показал выставленную на аукцион торпеду с рокового «москвича» Цоя
14:14 В стране и мире
NYT: на Украину прибыла первая партия танков Abrams
14:04 Армия
Минобороны: ВС РФ нанесли удар по пунктам дислокации иностранных наемников
Популярное
Видео
В Московском зоопарке показали, как осматривают детеныша панды Диндин
Видео
«Маленько дрифтанул»: кадры из выкатившегося самолета в Перми
Видео
Байден споткнулся о флаг Бразилии и не пожал руку президенту Луле да Силве
На странице Трампа-младшего в X появилось сообщение о смерти его отца
Видео
«Дураки какие»: пассажирка рейса Москва - Анталья устроила дебош перед вылетом
Квартиру семьи Зеленского в Ялте выставят на аукцион
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.