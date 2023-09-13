Армия Станция помех «Красуха-С4» подавила сигнал БПЛА противника в зоне СВО Специалисты радиоэлектронной борьбы показали на видео, как сканируют воздушное пространство, обнаруживают цель и подавляют бортовую радиолокационную станцию украинского дрона. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчета станции помех «Красуха-С4» Центрального военного округа (ЦВО) в зоне спецоперации. Специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) продемонстрировали сканирование воздушного пространства, обнаружение и классификацию воздушных объектов, а также провели подавление бортовой радиолокационной станции украинского разведывательного беспилотника. Российские военнослужащие отметили, что тактико-технические характеристики комплекса «Красуха-С4» позволяют обнаруживать все виды воздушных целей, в том числе движущихся на предельно малой высоте. Воздействуя на бортовую аппаратуру воздушного объекта, программно-аппаратные средства комплекса ослепляют его и вынуждают набирать высоту, становясь доступными для средств ПВО российской группировки войск. Ранее «Звезда» показала, как проходит испытание новая система подавления беспилотников. Она проходит тестирование на танке Т-80БВМ. Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика