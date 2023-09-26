Дерипаска назвал санкции Запада инструментом XIX века

По мнению миллиардера Олега Дерипаски, как частный, так и государственный бизнес в России смог выдержать западные санкции.

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Российский предприниматель и миллиардер Олег Дерипаска назвал западные санкции неэффективными в XXI веке и заявил, что частный бизнес в России, как и госкорпорации, смогли к ним адаптироваться.

«Я всегда сомневался в санкциях... использовании финансовой системы в качестве оружия, инструмента для ведения переговоров... Это своего рода инструмент XIX века. Мы не видим, чтобы он был эффективен в XXI веке», - заявил Дерипаска газете Financial Times.

Миллиардер также отметил, что Запад не сможет остановить военные действия на Украине путем введения рестрикций. Для устранения конфликта необходимо искать другие решения.

Вчера, 25 августа, стало известно, что США внесли в санкционные списки еще пять российских компаний. Под рестрикции также попали фирмы из Китая, Финляндии, Омана, Германии, ОАЭ и Пакистана. Штаты объяснили это решение тем, что данные организации не отвечают «интересам национальной безопасности и внешней политики» США.