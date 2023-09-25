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США внесли в черный список пять российских компаний

Алина Луговая
17:41 25.09.2023
Под американские санкции попали компании из семи стран, включая КНР, ОАЭ и Россию.
США внесли в черный список пять российских компаний
© Фото: Ting Shen, XinHua, Globallookpress
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США ввели санкции против компаний из России, КНР, Финляндии, Германии, Омана, ОАЭ и Пакистана. Об этом сообщает Минфин страны.

Отмечается, что новые ограничения коснулись организаций, которые «действовали в противовес интересам национальной безопасности или внешней политики США».

Из России под санкции попали пять компаний за «сговор с целью нарушения мер экспортного контроля США», включая оказание помощи подсанкционным организациям. Всего ограничения введены против 28 компаний.

Ранее в Венесуэлле предложили создать свободную от западных санкций зону, чтобы совершать финансовые операции, включая инвестиции и торговлю, «без рисков, произвольных или карательных препятствий».

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