В МО РФ рассказали о командно-штабной тренировке по противодействию терроризму в Мьянме

От российской стороны к учениям привлекались группы офицеров Генерального штаба Вооруженных сил России, Восточного военного округа и Тихоокеанского флота.

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В Мьянме завершилась командно-штабная тренировка по противодействию терроризму, в которой принимали участие страны-члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговые партнеры «СМОА плюс».

От России к учениям привлекались группы офицеров Генерального штаба Вооруженных сил РФ, Восточного военного округа (ВВО) и Тихоокеанского флота (ТОФ). Российскую военную делегацию возглавлял заместитель командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Михаил Носулев. В КШТ также были задействованы представители оборонных ведомств Брунея, Вьетнама, Индии, Индонезии, Камбоджи, Китайской Народной Республики, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Таиланда и Филиппин.

Впервые участники учений проработали современные способы применения авиации, в том числе беспилотных летательных аппаратов, средств разведки и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) при уничтожении террористов. При разработке единых подходов к способам борьбы с международным терроризмом учитывались все поступающие предложения от военных делегаций.

«Мы с мьянманскими коллегами уже знакомы 4 года, так как осуществляется сопредседательство совместно, очень много раз встречались за эти 3 года, и практически мы уже работаем как одна слаженная команда», - отметил начальник направления по противодействию терроризму полковник Юрий Изаков.

В ходе работы на командном пункте военнослужащие продемонстрировали слаженное взаимодействие, а также умение оперативно принимать решения. Прошедшая в Мьянме командно-штабная тренировка служит прологом к антитеррористическим учениям с участием контингентов стран «СМОА плюс», которые пройдут в сентябре 2023 года в Приморском крае.

На прошлой неделе российская военная делегация нанесла визит вежливости начальнику Генштаба ВС Мьянмы генералу Маунг Маунг Эй. На встрече замкомандующего войсками (ВВО) генерал-лейтенант Михаил Носулев обсудил с ним проведение командно-штабной тренировки. В Генштабе ВС государства в Юго-Восточной Азии оценили профессионализм и большой опыт Вооруженных сил России.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.