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В итальянской тюрьме умер босс сицилийской мафии Мессина Денаро

Игнат Далакян
08:50 25.09.2023
Итальянский мафиози страдал тяжелой формой рака толстой кишки.
В итальянской тюрьме умер босс сицилийской мафии Мессина Денаро
© Фото: Franco Lannino, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Один из главарей группировки «Коза ностра» Маттео Мессина Денаро умер в возрасте 62 лет в тюрьме итальянского города Л'Акуила после продолжительной болезни. Об этом сообщило ANSA.

По сведениям агентства, у итальянского мафиози была тяжелая форма рака толстой кишки, который диагностировали в 2020 году. Денаро получал лечение в тюремной больнице и перенес две операции.

Сообщается, что перед смертью глава «Коза ностры» встретился с некоторыми членами семьи.

Босс итальянской мафии «Коза ностра» Маттео Мессина Денаро был задержан 16 января текущего года в провинции Трапани в Сицилии. Он скрывался от правосудия с 1993 года.

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