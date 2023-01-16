В Италии удалось арестовать самого разыскиваемого мафиози коза ностра

Мафиози Мессина Денаро скрывался от правосудия с 1993 года.

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В Италии задержали самого разыскиваемого мафиози. Сообщается, что 16 января карабинеры задержали в частной итальянской клинике босса мафии коза ностра Маттео Мессину Денаро.

Отмечается, что мафиози Мессина Денаро скрывался от правосудия порядка 30 лет - с 1993 года. Он был арестован на Сицилии в провинции Трапани. Информацию приводит новостной телеканал Италии Rainews24.

Ранее приводилась информация, что итальянская мафия запретила экипажам скорой пользоваться спецсигналами. Это было вызвано тем, что местным мафиозным кланам не нравилось, что машины скорой помощи распугивают клиентов торговцев наркотиками.

В связи с этим возглавляющие группировки мафиози велели автомобилям неотложной помощи отключать сирену и проблесковые маячки во время выезда к пациентам.