Финский аналитик Мункки назвал пуск ракеты корветом «Стойкий» особенным событием

Ракетные стрельбы из корвета происходят не каждый год, заявил финский военный эксперт Ансси Мункки.

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Пуск ракет из ЗРК морского базирования «Редут», выполненный экипажем корвета «Стойкий», является особенным событием. Об этом заявил старший преподаватель кафедры военно-морских наук в финском Университете национальной обороны Ансси Мункки.

«Это нельзя считать уникальным, но такое происходит не каждый год», - цитирует RT слова военного эксперта.

Финский аналитик также отметил, что существует несколько мотивов, по которым такой пуск может состояться. Одними из таких являются технические или учебные причины.

О ракетных стрельбах экипажа корвета «Стойкий» стало известно 20 августа. Они выполнялись в Балтийском море по надводным и воздушным целям. Задачу военнослужащим усложнили при помощи помеховой обстановки с противодействием радиоэлектронных средств.