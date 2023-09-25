Финский аналитик Мункки назвал пуск ракеты корветом «Стойкий» особенным событием
Пуск ракет из ЗРК морского базирования «Редут», выполненный экипажем корвета «Стойкий», является особенным событием. Об этом заявил старший преподаватель кафедры военно-морских наук в финском Университете национальной обороны Ансси Мункки.
«Это нельзя считать уникальным, но такое происходит не каждый год», - цитирует RT слова военного эксперта.
Финский аналитик также отметил, что существует несколько мотивов, по которым такой пуск может состояться. Одними из таких являются технические или учебные причины.
О ракетных стрельбах экипажа корвета «Стойкий» стало известно 20 августа. Они выполнялись в Балтийском море по надводным и воздушным целям. Задачу военнослужащим усложнили при помощи помеховой обстановки с противодействием радиоэлектронных средств.