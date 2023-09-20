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Корвет «Стойкий» Балтфлота выполнил ракетные стрельбы из ЗРК «Редут»

06:39 20.09.2023
Задача для экипажа было усложнена сложной помеховой обстановкой с противодействием радиоэлектронных средств.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Экипаж корвета «Стойкий» выполнил стрельбы из зенитного ракетного комплекса морского базирования вертикального пуска «Редут» по надводной и воздушной целям в полигоне флота в Балтийском море. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского флота.

Ракета поразила морской щит, который изображал надводную цель и был расположен на значительном удалении от корабля. Попадание подтвердили средства объективного контроля. Корвет поразил также воздушную мишень, которая имитировала малоразмерную маневрирующую аэродинамическую цель.

Задача для экипажа было усложнена сложной помеховой обстановкой с противодействием радиоэлектронных средств. После успешных ракетных пусков экипаж «Стойкого» провел учения по радиоэлектронной борьбе, борьбе за живучесть, противодиверсионной обороне, отработали элементы маневрирования и прохождения кораблем узкости.

Район проведения ракетных пусков был объявлен временно опасным для гражданского судоходства и полетов авиации. Безопасность там обеспечивали больше 10 надводных кораблей и судов обеспечения Балтийского флота. После завершения учений они вернулись к выполнению задач в море - противолодочной и противовоздушной обороне, противоминному обеспечению, а также других учебно-боевых задач по плану боевой подготовки корабельных сил флота.

Ранее «Звезда» рассказывала об учениях «Финвал-2023» Тихоокеанского флота, которые проходят в акватории Берингова и Чукотского морей, а также не полуострове Чукотка.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

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