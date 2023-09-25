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Медведчук назвал три условия для разрешения украинского конфликта

Игнат Далакян
08:19 25.09.2023
По мнению лидера движения «Другая Украина», для разрешения конфликта необходимо учесть интересы не относящихся к Западу стран, признать приоритет человеческих жизней над политическими интересами, а также понять необходимость новой системы безопасности в мире.
Медведчук назвал три условия для разрешения украинского конфликта
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Украинский оппозиционный политик, председатель Совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что для разрядки украинского кризиса необходимо достичь выполнения трех условий.

«Первым условием является признание и интересов, и суверенитета стран, к Западу не относящихся», - написал Медведчук в своей статье для издания aif.ru.

Он считает, что Российской Федерации необходимы гарантии, что она не будет подвержена вмешательству «экспорта демократии» со стороны западных стран.

«Вторым и важным условием является приоритет человеческих жизней над любыми политическими интересами», - считает Медведчук.

Политик пишет, что на Украине уже давно жизнь человека, права гражданина и его мнение не имеют никакого значения. Медведчук добавил, что практически ничего не делается для того, чтобы остановить каждодневную гибель людей, и при этом с подачи западных политиков Украина накачивается оружием, которое убивает все больше военных и гражданских людей.

Третьим условием Виктор Медведчук назвал понимание того факта, что миру необходима «постройка новой системы безопасности, поскольку старая уже не работает».

Ранее Медведчук заявлял, что Британия влияет на Зеленского больше других стран. По его мнению, Украину отдали как плацдарм для противостояния между Российской Федерацией и странами Запада.

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