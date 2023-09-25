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РВСН завершили масштабное учение с применением ПГРК «Ярс» и БПДМ «Тайфун-М»

05:32 25.09.2023
В учении приняли участие более 3 000 военнослужащих.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военнослужащие РВСН приняли участие в крупном командно-штабном учении совместно с Тагильским ракетным соединением. В мероприятии приняли участие более 3 000 военнослужащих и были задействованы около 300 единиц техники.

В ходе учения отрабатывались различные задачи, в том числе по приведению в высшие степени боевой готовности, совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования, противодействию диверсионным формированиям и выполнению учебно-боевых задач в условиях активного радиоэлектронного подавления и интенсивных действий диверсионно-разведывательных групп в районах дислокации войск.

Ракетные полки, оснащенные ПГРК «Ярс», совершили маневры по смене полевых позиций. Его сопровождала новейшая машина дистанционного разминирования «Листва».

Также в учении применялись вертолеты армейской авиации и боевые противодиверсионные машины БПДМ «Тайфун-М», используемые для борьбы с ДРГ противника. Они были оснащены беспилотниками.

В командно-штабном учении широко задействована перспективная специальная техника, в том числе инженерных подразделений, охраны и обороны, РХБ-защиты. В рамках мероприятия военнослужащие отточили навыки противодействия различным средствам воздушного нападения.

Ранее в рамках учения по противодействию морским беспилотникам корабли Северного флота отработали прицеливание артиллерии по быстроходной цели. Также экипажи выполнили упражнения по поражению условного противника.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

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