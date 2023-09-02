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В США полицейский застрелил на парковке темнокожую беременную женщину

Дарина Криц
05:44 02.09.2023
Женщина была на седьмом месяце беременности. ее заподозрили в краже.
В США полицейский застрелил на парковке темнокожую беременную женщину
© Фото: Jim West imageBROKER.com Globallookpress
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В США темнокожая женщина погибла после того, как сотрудник полиции выстрелил в нее. Она находилась на седьмом месяце беременности. Инцидент произошел в штате Огайо, в Вестервилле, в городе Блендон, на парковке магазина.

Как сообщает «360», конфликт между ними произошел 24 августа. Двое полицейских, заподозрив 21-летнюю Такию Янг в краже, подошли к ее машине. Они потребовали ее выйти из автомобиля, но женщина отказалась подчиняться требованиям сотрудников полиции.

Между ними завязалась словесная перепалка. Один из полицейских продолжал требовать от женщины выйти из салона авто. Такия Янг начала выкручивать руль и поехала прямо на сотрудника полиции. Он достал пистолет и выстрелил в лобовое стекло.

Приводятся данные, что от полученных травм беременная женщина скончалась. Ребенка спасти не удалось. У Такии Янг остались еще двое детей.

Ранее во время школьного футбольного матча в США четыре человека были убиты. Это произошло в штате Оклахома. Матч прервали из-за стрельбы на трибунах стадиона.

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