В стране и мире Fox25: четыре человека убиты во время школьного футбольного матча в США Ян Брацкий Задержать стрелка не удалось, сейчас оперативные службы занимаются его поиском. © Фото: Walter G. Allgöwer, imagebroker.com, Global Look Press Читайте нас на: Школьный матч по американскому футболу в штате Оклахома прервали из-за стрельбы на трибунах стадиона. Момент инцидента попал на кадры прямой телетрансляции. «Шеф полиции Чокто подтвердил, что есть четыре жертвы», - говорится в сообщении телеканала Fox25. Как сообщили в полиции, одной из пострадавших стала несовершеннолетняя. Подозреваемого задержать не удалось. Другие подробности не приводятся. Ранее жертвами неизвестного стрелка стали два пожилых постояльца дома престарелых в Нью-Джерси. Экспертное мнение и аналитика