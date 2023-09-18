В Арктике идут учения Тихоокеанского флота по защите Северного морского пути

Учения носят оборонительный характер. Они предназначены для совершенствования подготовки войск и сил для действий на восточных рубежах нашей страны.

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На северо-востоке России идут учения по защите Северного морского пути. Об этом сообщило МО РФ.

Уточняется, что учения «Финвал-2023» Тихоокеанского флота проходят в акватории Берингова и Чукотского морей, а также не полуострове Чукотка. Руководит учениями главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Первым эпизодом стали боевые упражнения по поражению группировки кораблей в северо-восточной части Берингова моря. Ракетный удар по условному противнику наносили гвардейский ракетный крейсер «Варяг» и атомный подводный ракетный крейсер «Томск», а также береговой ракетный комплекс «Бастион».

В роли условного неприятеля выступила сложная мишенная позиция, имитировавшая корабельную группировку в Беринговом море. В Минобороны России сообщили, что, согласно данным объективного контроля, все ракеты успешно поразили цели, которые были удалены на сотни километров от точек пуска.

Всего же в учениях задействовано более 50 единиц боевой техники и около 10 тысяч военнослужащих. В деле - корабли, подлодки, суда обеспечения, береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», а также самолеты и вертолеты.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что все эпизоды учения носят оборонительный характер и предназначены для совершенствования подготовки войск и сил для действий на северо-восточных рубежах России.

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Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.