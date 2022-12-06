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На Украине не признали нацистской символику дивизии СС «Галичина»

Марина Крижановская
02:42 06.12.2022
Данный вопрос был инициирован еще пять лет назад. Теперь утверждается. что символика дивизии СС «Галичина» не нацистская и не запрещена на Украине.
На Украине не признали нацистской символику дивизии СС «Галичина»
© Фото: ТРК "Звезда"
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На Украине оставили в силе постановление о непризнании нацистской символики 14-й гренадерской дивизии войск СС «Галичина». Данное решение вынес Верховный суд страны.

Подробности дела сообщил отстаивающий интересы Украинского института национальной памяти адвокат Вячеслав Якубенко. Его слова опубликовало украинское СМИ «Страна».

«Верховный суд поставил точку в длительной судебной эпопее, инициированной еще пять лет назад. Оставлено в силе постановление Шестого апелляционного административного суда от 23 сентября 2020 года, которым было подтверждено право Украинского института национальной памяти утверждать, что символика дивизии "Галичина" не относится к нацистской, то есть не запрещена на Украине», - цитирует ТАСС слова украинского СМИ.

В Москве в мае в Музее Победы была открыта выставка «Обыкновенный нацизм». На ней были представлены привезенные из Мариуполя экспонаты полка «Азов»*, агитационная атрибутика, а также свидетельства преступлений националистов против мирного населения.

Научный сотрудник музея рассказал, что эта символика, предметы амуниции националистического полка «Азов»* и плакаты, призывающие: «Ненавидь всех», «Бейся и борись за нацию», - их основной позыв, основной постулат.

* «Азов» - организация украинских националистов, запрещенная на территории РФ. 

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