В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Резервуар с топливом взорвался в Степанакерте

Ирина Елагина
19:50 25.09.2023
По данным армянских СМИ, есть пострадавшие.
Резервуар с топливом взорвался в Степанакерте
© Фото: vipkseni72 Вконтакте
Читайте нас на:

Несколько человек пострадали в результате взрыва резервуара с топливом в Степанакерте. О последствиях ЧП в Нагорном Карабахе сообщил Sputnik.

«Есть множество пострадавших с ожогами», - передает агентство.

По данным СМИ, в местной больнице не достаточно медикаментов для оказания первой помощи раненым. 

Ранее сообщалось о негативной реакции МИД России на выпады Еревана в адрес Москвы из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе, в официальном заявлении было отмечено, что «неприемлемые выпады в послании премьер-министра Армении Пашиняна о независимости вызывают отторжение».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:19 В стране и мире
МИД назвал неприемлемыми выпады Пашиняна в адрес России
15:00 В стране и мире
Видео
Гендиректор «Литфонда» показал выставленную на аукцион торпеду с рокового «москвича» Цоя
14:14 В стране и мире
NYT: на Украину прибыла первая партия танков Abrams
14:04 Армия
Минобороны: ВС РФ нанесли удар по пунктам дислокации иностранных наемников
12:55 В стране и мире
Песков назвал возмутительной неряшливость памяти Канады после оваций нацисту
Популярное
Видео
В Московском зоопарке показали, как осматривают детеныша панды Диндин
Видео
«Маленько дрифтанул»: кадры из выкатившегося самолета в Перми
Видео
Байден споткнулся о флаг Бразилии и не пожал руку президенту Луле да Силве
На странице Трампа-младшего в X появилось сообщение о смерти его отца
Видео
«Дураки какие»: пассажирка рейса Москва - Анталья устроила дебош перед вылетом
Квартиру семьи Зеленского в Ялте выставят на аукцион
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.