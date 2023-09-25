Резервуар с топливом взорвался в Степанакерте

© Фото: vipkseni72 Вконтакте

Несколько человек пострадали в результате взрыва резервуара с топливом в Степанакерте. О последствиях ЧП в Нагорном Карабахе сообщил Sputnik.

«Есть множество пострадавших с ожогами», - передает агентство.

По данным СМИ, в местной больнице не достаточно медикаментов для оказания первой помощи раненым.

Ранее сообщалось о негативной реакции МИД России на выпады Еревана в адрес Москвы из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе, в официальном заявлении было отмечено, что «неприемлемые выпады в послании премьер-министра Армении Пашиняна о независимости вызывают отторжение».