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Глава РВИО Мягков сравнил канадский парламент с гитлеровским рейхстагом

Алина Луговая
21:25 25.09.2023
Михаил Мягков заявил, что движение западного общества семимильными шагами к неонацизму приведет к катастрофе во всем мире.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Канадский парламент напоминает гитлеровский рейхстаг, в котором также звучали аплодисменты нацистам, заявил «Звезде» Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества.

«Канадское общество абсолютно толерантно к неонацизму. Не только парламент, не только премьер-министр, но и общество - оно уже заражено бандеровской неонацистской  идеологией, которая там пестовалась. Ну как, если они содержат неонацистов у себя, как это не может прорваться как раковая опухоль?» - отметил Мягков.

Мягков добавил, что дедушка заместителя премьер-министра Канады Христи Фриланд во время немецкой оккупации вел газету «Краковские вести», в которой воспевал Гитлера, говорил об уничтожении евреев и поляков.

По словам историка, в канадском парламенте знали, кто будет перед ними выступать, так как «все это прекрасно содержали, они оправдывали дивизию "Галичина"», пестовали фашизм.

«Этот канадский парламент сегодня напоминает Рейхстаг гитлеровского режима. Там также пестовали нацистов, там также их восхваляли, также аплодировали. Посмотрите, что в парламенте Канады аплодисменты и Зеленского, и спикеров парламента. И там, в германском рейхстаге, аплодисменты нацистам за уничтожение евреев. Что это? Это одна и та же картина, та же самая идеология, которая сегодня воспевается на Западе», - заявил Мягков.

Историк добавил, что члена дивизии СС «Галиция» Ярослава Хунке позвали выступить в парламент, потому что он воевал против русских - «то, что он нацист, что убивал, что наверняка участвовал в массовых репрессиях, убийствах мирных граждан, это неважно, он против русских, для них это важно».

«Это общество, которое сегодня семимильными шагами движется к неонацизму. Не только Канада, но и все Западное общество сегодня толерантно к неонацизму. Это грозит катастрофой и этому западному сообществу, и всему миру», - резюмировал эксперт.

Ранее политолог Буневич объяснил резкую реакцию Польши на овации Зеленского Хунке - правящие партии в Польше обостряют внешнеполитическую ситуацию, чтобы отвлечь внимание избирателей от критики оппозиции.

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