Колокольцев отметил важность общей работы с МВД Армении на коллегии в Ереване

В программе визита министра внутренних дел в Ереван состоялась также встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

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Российская делегация во главе с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым приняла участие в заседании Объединенной коллегии МВД РФ и Армении в Ереване.

В своем выступлении на коллегии Колокольцев отметил важность двустороннего сотрудничества.

«Наша совместная работа базируется на прочном международном правовом фундаменте. В различных форматах принят ряд важных решений по наиболее актуальной полицейской проблематике. В современных условиях потребность к расширению двустороннего взаимодействия сохраняется», - заявил Колокольцев.

Во время визита в Ереван состоялась также встреча Колокольцева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, на которой стороны проговорили перспективы взаимодействия силовых ведомств двух стран. В частности, на коллегии обсуждалось сотрудничество в сфере профессионального образования - подготовки офицерских кадров для армянской полиции в российских специальных учебных заведениях.

Как отметил Колокольцев в беседе с Пашиняном, принятые на коллегии решения окажут позитивное влияние на взаимодействие правоохранительных органов двух стран.

Ранее сообщалось, что МИД РФ назвал неприемлемым выпады Пашиняна в адрес России в связи с событиями в Нагорном Карабахе.