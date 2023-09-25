Колокольцев отметил важность общей работы с МВД Армении на коллегии в Ереване
Российская делегация во главе с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым приняла участие в заседании Объединенной коллегии МВД РФ и Армении в Ереване.
В своем выступлении на коллегии Колокольцев отметил важность двустороннего сотрудничества.
«Наша совместная работа базируется на прочном международном правовом фундаменте. В различных форматах принят ряд важных решений по наиболее актуальной полицейской проблематике. В современных условиях потребность к расширению двустороннего взаимодействия сохраняется», - заявил Колокольцев.
Во время визита в Ереван состоялась также встреча Колокольцева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, на которой стороны проговорили перспективы взаимодействия силовых ведомств двух стран. В частности, на коллегии обсуждалось сотрудничество в сфере профессионального образования - подготовки офицерских кадров для армянской полиции в российских специальных учебных заведениях.
Как отметил Колокольцев в беседе с Пашиняном, принятые на коллегии решения окажут позитивное влияние на взаимодействие правоохранительных органов двух стран.
Ранее сообщалось, что МИД РФ назвал неприемлемым выпады Пашиняна в адрес России в связи с событиями в Нагорном Карабахе.