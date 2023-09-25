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Юрист Соловьев рассказал, по каким данным мошенники создают «профиль жертвы»

Алина Луговая
18:48 25.09.2023
Мошенников можно разделить на две категории - тех, кто звонит случайным людям в надежде на удачу, и тех, кто тщательное планирует свои аферы.
Юрист Соловьев рассказал, по каким данным мошенники создают «профиль жертвы»
© Фото: 57stock, imageBROKER, Globallookpress
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Для реализации сложных мошеннических схем злоумышленники тщательно составляют «профиль жертвы», благодаря которому получают доступ к уязвимым местам человека. Об этом радио Sputnik рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По словам Соловьева, телефонные мошенники пользуются двумя тактиками: звонят по случайным номерам, надеясь на удачу, или тщательно собирают информацию в социальных сетях и похищенных базах данных о потенциальной жертве - составляют подробный «профиль жертвы».

«Сбор информации им нужен для использования сложных мошеннических схем», - отметил Соловьев.

По словам юриста, мошенников обычно интересует большое количество актуальной информации, а именно номер телефона, паспортные данные, состав семьи, место работы или наличие статуса пенсионера, номер машины, фактическое место жительства, банк, в котором человек хранит деньги, финансовое положение потенциальной жертвы.

«Таким образом они могут представить, чем и как человек живет. Зная это все, можно составить план мошенничества, поскольку становятся видны уязвимые стороны человека», - рассказал юрист.

Ранее телефонные мошенники придумали новую схему с обманом нескольких родственников сразу, чтобы снизить бдительность и критичность восприятия ложной информации жертвами.

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