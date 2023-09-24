В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Вильфанд рассказал москвичам о сумасшедшем тепле в конце сентября

Ян Брацкий
16:31 24.09.2023
По прогнозам Романа Вильфанда, ждать бабьего лета можно в октябре, но только после ухудшения погоды.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
Читайте нас на:

Летнее тепло в Европейской части России уступает место теплу осеннему. Об этом «Звезде» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. С его слов, сейчас температура в столичном регионе на восемь градусов выше климатической нормы.

«Сейчас сумасшедшее тепло. В центре Европейской России июльская погода. Конечно, за счет того, что в понедельник воздушные массы поменяют направление с юга на север, температура понизится, но воздух будет теплый. По отношению к нормальной погоде будет очень теплая осень», - пообещал Вильфанд.

На этом фоне ждать бабьего лета не приходится, объяснил он. Оно может наступить в октябре, если для этого сложатся климатические условия. Если говорить об определении, то бабье лето - это наступление периода теплой, сухой и ясной погоды после затяжного ненастья, сказал синоптик.

«Но ведь ненастья в сентябре не было. Пока еще не было погоды, чтобы мы поднимали воротники от ветра и дождя. На эту неделю прогноз уверенный, а дальше - вероятностный. И по нему вероятно изменение циркуляции и заток холода. Это означает, что если будут холодные дожди, температура существенно понизится. Это залог будущего бабьего лета, только в октябрьском исполнении», - добавил научный руководитель Гидрометцентра России.

Ранее Роман Вильфанд пообещал москвичам на следующей неделе 16 - 21 градус выше ноля. Ночью столбики термометров будут опускаться до +4, что покажется «сильнейшим похолоданием». Завтра сохранится погода, превышающая климатическую норму.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:16 В стране и мире
В ДНР ввели комендантский час по будням
12:22 В стране и мире
Собянин сообщил пол детеныша панды Диндин, родившегося месяц назад
10:23 В стране и мире
В центре Курска украинский дрон атаковал административное здание
09:37 В стране и мире
Видео
Летчик Ми-28 рассказал об уничтожении до 30 украинских боевиков в лесополосе
06:50 В стране и мире
Вильфанд заявил, что на следующей неделе «погода будет бодрить москвичей»
Популярное
Видео
«Маленько дрифтанул»: кадры из выкатившегося самолета в Перми
Видео
Байден споткнулся о флаг Бразилии и не пожал руку президенту Луле да Силве
На странице Трампа-младшего в X появилось сообщение о смерти его отца
Видео
«Дураки какие»: пассажирка рейса Москва - Анталья устроила дебош перед вылетом
Квартиру семьи Зеленского в Ялте выставят на аукцион
Видео
МО Азербайджана показало первые кадры ударов в Карабахе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.