Вильфанд рассказал москвичам о сумасшедшем тепле в конце сентября

По прогнозам Романа Вильфанда, ждать бабьего лета можно в октябре, но только после ухудшения погоды.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Летнее тепло в Европейской части России уступает место теплу осеннему. Об этом «Звезде» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. С его слов, сейчас температура в столичном регионе на восемь градусов выше климатической нормы.

«Сейчас сумасшедшее тепло. В центре Европейской России июльская погода. Конечно, за счет того, что в понедельник воздушные массы поменяют направление с юга на север, температура понизится, но воздух будет теплый. По отношению к нормальной погоде будет очень теплая осень», - пообещал Вильфанд.

На этом фоне ждать бабьего лета не приходится, объяснил он. Оно может наступить в октябре, если для этого сложатся климатические условия. Если говорить об определении, то бабье лето - это наступление периода теплой, сухой и ясной погоды после затяжного ненастья, сказал синоптик.

«Но ведь ненастья в сентябре не было. Пока еще не было погоды, чтобы мы поднимали воротники от ветра и дождя. На эту неделю прогноз уверенный, а дальше - вероятностный. И по нему вероятно изменение циркуляции и заток холода. Это означает, что если будут холодные дожди, температура существенно понизится. Это залог будущего бабьего лета, только в октябрьском исполнении», - добавил научный руководитель Гидрометцентра России.

Ранее Роман Вильфанд пообещал москвичам на следующей неделе 16 - 21 градус выше ноля. Ночью столбики термометров будут опускаться до +4, что покажется «сильнейшим похолоданием». Завтра сохранится погода, превышающая климатическую норму.