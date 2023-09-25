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Под Ростовом бойцов ВС РФ обучили использованию дронов на передовой

Ярослава Коценко
18:11 25.09.2023
Для контроля БПЛА в дистанционном формате требуется пройти как теоретическую, так и практическую подготовку.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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На полигоне Кадамовский в Ростовской области обучают операторов БПЛА. Военнослужащие учатся сбрасывать боеприпасы на технику националистов.

«Доставка снаряда производится таким образом - мы управляем данной техникой, видим картинку через очки. Все механически происходит, полностью сопровождаем машину до точки соприкосновения», - поясняет инструктор БПЛА с позывным Механ.

Все то же самое умеют и военнослужащие, которые проходят здесь курс подготовки операторов БПЛА. Боец с позывным Метис уже был в зоне СВО и как никто другой знает, насколько там нужны специалисты. Поэтому целенаправленно отправился на переподготовку.

«Без глаз мы не сделаем ничего, это глаза, это защита, это много сохраняет жизней нашим ребятам, которые едут туда»,- утверждает Метис.

Всего подготовка длится 12 дней. За это время бойцы проходят курс теоретической подготовки, далее они пробуют свои силы на симуляторе управления беспилотниками, в том числе FPV-дронами. В специально разработанной программе можно менять время суток, погоду и направление ветра.

В учебный центр приезжают бойцы из разных подразделений. Инструкторы сразу замечают самых мотивированных военнослужащих. Пилотирование дронов FPV требует особых умений и сноровки: точности движений, отсутствия дрожи в руках, проблем с вестибулярным аппаратом. Здесь обучают всему - корректировке, работе с цифровыми картами, поиску техники, живой силы противника и ведению воздушной разведки.

«Сложность в чем, это не 18-летние юноши, студенты, это уже взрослые мужчины в большинстве своем. У которых есть своя гражданская специальность, которые уже сформировались как личности, которые карьеру построили. И они полностью меняют свое мироощущение, миропонимание, новую профессию осваивают», - пояснил старший инструктор центра подготовки специалистов БПЛА с позывным Курган.

На полигоне ежедневно проходят подготовку сотни военнослужащих. Обучение и боевое слаживание проводится на разных учебных точках. Звуки стрельбы здесь не утихают ни на минуту.

Сейчас военнослужащие отрабатывают поражение бронетехники и живой силы условного противника со сменой боевой позиции. Все инструкторы имеют опыт участия в СВО. Именно благодаря таким специалистам военнослужащих готовят в самые кратчайшие сроки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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