Боевые инструкторы обучили операторов БПЛА в тылу СВО

Военнослужащие на практике отрабатывают сброс боеприпасов с квадрокоптера по цели, которая имитирует люк боевой машины или окоп условного противника.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В тыловом районе спецоперации продолжается подготовка операторов Западного военного округа (ЗВО) по боевому применению беспилотных летательных аппаратов. Кадры этой работы обнародовало Минобороны России.

Бойцов тренируют безопасно применять боеприпасы и рассказывают о способах их применения. Операторы учатся работать в условиях помех радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника, управляют беспилотниками на тактическую глубину для разведки и поиска целей, корректировки огня, фиксации огневого поражения объектов, живой силы и техники противника.

Военнослужащие на практике отрабатывают сброс боеприпасов с квадрокоптера по цели, которая имитирует люк боевой машины или окоп условного противника. Такие дроны могут поражать цели на дальности нескольких километров.

Для подготовки используют учебные гранаты. Важна не поражающая возможность, а точность попадания боеприпаса. Оператор одного квадракоптера может вывести из строя небольшое подразделение противника, нанести урон опорным пунктам и сжечь технику быстро и с минимальными затратами.

В зоне спецоперации операторы БПЛА находят и передают в пункты управления позиции украинских боевиков, наблюдают за перемещением военной техники, замаскированными командными пунктами и огневыми точками, а также новыми укрепрайонами противника.

Не раз случалось, когда сопровождающие колонну операторы вовремя предупреждали о засадах и спасали жизни товарищей.

Занятия проводят опытные боевые инструкторы.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры уничтожения украинских пикапов вместе с находящимися в них боевиками FPV-дронами на Запорожском направлении.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.