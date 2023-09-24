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Венесуэла предложила создать свободную от санкций Запада зону

Владимир Рубанов
07:19 24.09.2023
Это позволило бы странам осуществлять финансовые операции, инвестиции и торговлю «без рисков, произвольных или карательных препятствий», заявил Иван Хиль.
Венесуэла предложила создать свободную от санкций Запада зону
© Фото: Rafael Hernandez, dpa, Globallook Press
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Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль выступил на Генассамблее ООН с призывом создать свободную от санкций экономическую зону, сообщает РИА Новости. По замыслу Каракаса, финансовые операции, торговля и инвестиции в рамках такой системы должны быть защищены от западных ограничений.

Эта зона позволит странам осуществлять финансовые операции, межбанковские платежи, прямые инвестиции и легальную торговлю «без рисков, произвольных или карательных препятствий» со стороны Запада, заявил Хиль.

Глава МИД назвал введенные против Венесуэлы санкции грабежом со стороны стран Запада. По его словам, несмотря на это, экономика страны начала восстанавливаться с прогнозируемыми показателями роста, которые выше, чем в других странах региона.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу Иваном Хилем на полях Генассамблеи. Главы МИД договорились работать над углублением внешнеполитической координации и наращивать научно-технические и торгово-инвестиционные связи.

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