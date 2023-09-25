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Путин встретился с генпрокурором Красновым в Кремле

Никита Черненко
17:36 25.09.2023
Генеральный прокурор рассказал о результатах работы органов прокураторы за прошедшее полугодие.
Путин встретился с генпрокурором Красновым в Кремле
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент России провел рабочую встречу с генеральным прокурором Игорем Красновым, посвященную отчету о работе ведомства за прошедшее полугодие. Об этом сообщили на сайте Кремля.

В ходе доклада генпрокурор доложил президенту России о работе прокуроров во время единого дня голосования, в сфере надзора за транспортом, бизнеса, экологии. Краснов назвал нарушения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и завышенные тарифы самыми актуальными для граждан страны и рассказал о работе ведомства в этой области.

«Ежегодно в органы прокуратуры поступают сотни тысяч таких обращений. По каждому из них мы оперативно реагируем, проводим надзорные мероприятия, восстанавливаем справедливость. Некоторые надзорные мероприятия проходят в течение длительного периода времени: например, обеспечение водой конкретных населенных пунктов или вопросы по обеспечению отопительного сезона», - сказал глава надзорного ведомства.

Владимир Путин в свою очередь поблагодарил генпрокурора за работу, направленную на соблюдение законности в оборонно-промышленном секторе.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу выступил перед президентом с докладом о бое у Урожайного в ДНР. Глава Минобороны представил заместителя командира взвода, участвовавшего в бою, к званию Героя России.

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