МИД РФ назвал ошибкой Еревана игнорирование многовековых связей с Россией

В Москве считают, что Армения рискует стать заложником геополитических игр Запада

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Ереван совершает огромную ошибку, сознательно пытаясь обрушить связи с Россией. Об этом говорится в распространенном заявлении МИД РФ в связи с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха и Армении.

«Ереванское руководство совершает огромную ошибку, сознательно пытаясь обрушить многогранные и многовековые связи Армении с Россией», - говорится в заявлении МИД.

На Смоленской площади предепредили, что Ереван превращает свою страну в «заложника геополитических игр Запада». И выразили уверенность, что ошибочность курса руководства Армении «осознает и подавляющее большинство армянского населения».

Напомним, что Нагорный Карабах вновь оказался в эпицентре военных действий: в результате вооруженного противостояния Армении и Азербайджана погибли сотни человек.