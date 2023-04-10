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Фельдъегеря ВС РФ рассказали о доставке писем и посылок в зону СВО

Алексей Курильченко
Павел Кольцов
09:14 10.04.2023
Работа сотрудника ФПС напоминает деятельность обычного почтальона - но с риском для жизни.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В зоне спецоперации не всегда есть возможность использовать связь и интернет. Поэтому механик-водитель боевой машины Геннадий садится за письмо - дома ждут жена и двое дочерей.

«Спрашиваю подросли или нет. Младшая говорить начала, в садик скоро собирается. Старшая в школу», - рассказал Геннадий.

О себе пишет немного - сыт, здоров, скучает, одним словом - работает, без подробностей. По военному кратко. Но от руки, ведь на бумажной основе как-то теплей.

«Общаешься с ними и настроение лучше, и работать охота», - рассказывает Геннадий.

Все письма приходят на станцию фельдъегерско-почтовой связи. Отправления взвешиваются, сортируются по направлениям. Как в обычном почтовом отделении. Только фельдъегеря в отличии от почтальонов работают с риском для жизни.

«У нас на линии боевого соприкосновения есть маршруты, которые связаны с большим риском. Но наши ФПСники справляются с задачей и вручают отправления людям, находящимся в зоне СВО», - рассказала начальник станции ФПС ВС РФ Наталия.

Через эту станцию ежедневно проходят более сотни писем. Перед праздниками их количество кратно увеличивается.

«У родственников всегда есть возможность связаться с близкими, отправить письмо, открытку, детский рисунок. Что согревает ребят, которые сейчас выполняют боевые задачи на передовой», - рассказал Наталия.

Фургон фельдъегерско-почтовой службы привозит посылки. Такие отправления идут в основном в одну сторону - из дома на передовую. Одновременно привозят посылки со всей России. На коробках стоит номер подразделения.

«Мы занимаемся здесь сортировкой. После того, как отсортируем по направлениям, мы их описываем в реестры. Чтобы приехали, у нас забрали», - рассказал начальник отделения ФПС ВС РФ Денис.

Ответное письмо из дома скоро получит военнослужащий Каспийской флотилии. Весточку от него родные уже получили.

«Сегодня письмо получила, обрадовалась, год скоро. Спрашивает как дети. Ребенок без него в школу пошел. Пишет что отрастил усы, я его не представляю с усами», - рассказала жена военнослужащего Каспийской флотилии Алина.

Пока жена пишет дети рисуют. Эти рисунки тоже положат в конверт. Который военные почтальоны обязательно доставят на любое место службы и передадут адресату из рук в руки.

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