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Сотрудники ВАИ выявляют диверсантов и помечают опасные участки дороги в зоне СВО

Владислав Кустов
14:38 25.09.2023
Военные автоинспекторы работают круглосуточно в зоне спецоперации. Днем и ночью они сопровождают колонны, в том числе с гуманитарной помощью, которые движутся в освобожденные города и поселки.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Съемочная группа «Звезды» вместе с патрулем выезжает на разведку будущего маршрута движения военной колонны. Задача опасная, но необходимо именно патрульной машине первой проехать по дороге. Внимание на участке дороги к каждой детали. До передовой километра четыре, но, как говорят инспекторы ВАИ, лучше прощупать трассу своими колесами.

«Когда едешь, смотришь. И когда ведешь колонну, уже понимаешь, что-то где-то поменялось. В ходе работы уже глаз пристрелян, уже знаешь, куда смотреть, чего опасаться», - рассказывает инспектор ВАИ с позывным Балу.

Каждый объект по дороге - потенциальная позиция для вражеской засады - лесопосадки, здания, брошенные автомобили. УАЗ «Патриот», используемый военнослужащими, настоящая боевая машина. Толщина стекла составляет 4,5 сантиметра. Имеется бойничка для ведения стрелкового огня при необходимости. Расположенный наверху люк откидывается при необходимости и позволяет бойцам вести огонь или эвакуироваться.

Специалисты помечают опасные участки дороги. На них во время движения колонны выставят дополнительные посты. Весь день инспекторов ВАИ Барса и Балу проходит на колесах - от задачи к задаче. Барс успел поработать в Сирии. Исколесил практически все новые регионы. К его работе меньше внимания СМИ, однако, как в песне, она все же «опасна и трудна».

«Как говорил мой друг, который работает на передке, мы-то знаем, откуда прилетит, где враг. А у вас-то получается передок везде», - говорит инспектор ВАИ с позывным Барс.

В работу военной автоинспекции входит широкий спектр задач. От сопровождения колонн до эвакуации мирных жителей. И такую задачу им в Донецке ставят. Также военнослужащие вместе с сотрудниками ГАИ проверяет гражданские машины. Военный автоинспектор присматривается, нет ли в автомобиле чего подозрительного. Здесь недостаточно проверить документы или досмотреть багажник. Их основная работа, что называется, между строк.

«Каждый инспектор ВАИ является психологом на дороге. Смотреть, рассматривать мимику, жесты», - объясняет Барс.

Если водитель представляется военнослужащим, говорит, что едет с передовой, а машина его блестит от чистоты, это уже вызывает подозрение. Недавно благодаря именно вниманию к деталям задержали большую группу диверсантов, которые пытались проникнуть в тыл. За последние три месяца инспекторы ВАИ Южного военного округа выявили более 10 диверсионных групп в ДНР.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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