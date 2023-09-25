В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Гендиректор «Литфонда» показал выставленную на аукцион торпеду с рокового «москвича» Цоя

Елизавета Егорова
15:00 25.09.2023
Торпеду с «москвича» Виктора Цоя выставят на аукцион 28 сентября. Стартовая цена - 250 тысяч рублей.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Гендиректор аукционного дома «Литфонд» Сергей Бурмистров показал нашему телеканалу часть торпеды того самого «москвича», на котором разбился лидер группы «Кино» Виктор Цой.

Этот предмет будет выставлен на аукцион 28 сентября. Его стартовая цена составит 250 тысяч рублей. Финальную цену Бурмистров предположить не смог - как оказалось, вещи Цоя могут иметь баснословно высокую рыночную цену.

«Советский паспорт Виктора Цоя, который с нескольких миллионов поднялся и был продан за 9,5 миллиона рублей...» - вспомнил гендиректор.

В июле Центральный банк России выпустил в обращение памятную монету под названием «Творчество Виктора Цоя». На монете номиналом в три рубля находится изображение самого музыканта. В Центробанке отметили, что песни Цоя слушают до сих пор.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:00 В стране и мире
Видео
Гендиректор «Литфонда» показал выставленную на аукцион торпеду с рокового «москвича» Цоя
14:14 В стране и мире
NYT: на Украину прибыла первая партия танков Abrams
14:04 Армия
Минобороны: ВС РФ нанесли удар по пунктам дислокации иностранных наемников
12:55 В стране и мире
Песков назвал возмутительной неряшливость памяти Канады после оваций нацисту
10:49 В стране и мире
Умер экс-министр экономики России Евгений Ясин
Популярное
Видео
«Маленько дрифтанул»: кадры из выкатившегося самолета в Перми
Видео
Байден споткнулся о флаг Бразилии и не пожал руку президенту Луле да Силве
На странице Трампа-младшего в X появилось сообщение о смерти его отца
Видео
«Дураки какие»: пассажирка рейса Москва - Анталья устроила дебош перед вылетом
Квартиру семьи Зеленского в Ялте выставят на аукцион
Видео
МО Азербайджана показало первые кадры ударов в Карабахе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.