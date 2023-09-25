Гендиректор «Литфонда» показал выставленную на аукцион торпеду с рокового «москвича» Цоя

Торпеду с «москвича» Виктора Цоя выставят на аукцион 28 сентября. Стартовая цена - 250 тысяч рублей.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Гендиректор аукционного дома «Литфонд» Сергей Бурмистров показал нашему телеканалу часть торпеды того самого «москвича», на котором разбился лидер группы «Кино» Виктор Цой.

Этот предмет будет выставлен на аукцион 28 сентября. Его стартовая цена составит 250 тысяч рублей. Финальную цену Бурмистров предположить не смог - как оказалось, вещи Цоя могут иметь баснословно высокую рыночную цену.

«Советский паспорт Виктора Цоя, который с нескольких миллионов поднялся и был продан за 9,5 миллиона рублей...» - вспомнил гендиректор.

В июле Центральный банк России выпустил в обращение памятную монету под названием «Творчество Виктора Цоя». На монете номиналом в три рубля находится изображение самого музыканта. В Центробанке отметили, что песни Цоя слушают до сих пор.