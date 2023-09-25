В МО РФ сообщили об уничтожении украинского БПЛА над Белгородской областью

Попытка киевского режима совершить террористическую атаку была пресечена сегодня в районе 9 утра.

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Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщает Министерство обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что попытка осуществить атаку по объектам в РФ была пресечена сегодня в районе 9 утра по столичному времени. Киев применил летательный аппарат самолетного типа.

Между тем, утром два беспилотника были перехвачены над территорией Курской области, еще два были сбиты над территорией Брянской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.