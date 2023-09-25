Скончалась актриса из сериала «Глухарь» Ангелина Ноздрина

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На 66-ом году жизни умерла актриса Ангелина Ноздрина. Она известна по роли Зинаиды Андреевны в сериале «Глухарь». Известие о смерти актрисы сообщает «360» со ссылкой на члена Союза театральных деятелей РФ Александра Чупина.

«Пришла страшная новость - ушла Ангелина Ноздрина. Гелечка», - приводит его слова СМИ.

Актриса родилась в столице Таджикистана Душанбе. Там же окончила библиотечный техникум и Таджикский государственный институт искусств, поступив на отделение «Актер театра и кино». Она также известна по ролям в сериалах «Меч» и «Держи меня крепче».