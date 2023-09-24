«Сдаются, потому что их везут сюда на убой»: как работают агитснаряды в зоне СВО

В эти боеприпасы вместо поражающих элементов и взрывчатого вещества загружают рулоны с агитационными листовками. В каждом снаряде их более 300 штук.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Артиллерийские расчеты гаубиц Д-30 Южной группировки войск отправили на позиции противника 122-миллиметровые агитационные снаряды на Марьинском направлении спецоперации. Кадры их работы опубликовало Минобороны России.

Специальные снаряды для орудий Д-30 окрашивают в красный цвет, чтобы их нельзя было спутать с боевыми. В эти боеприпасы вместо поражающих элементов и взрывчатого вещества загружают рулоны с агитационными листовками. В каждом снаряде их более 300 штук.

«Сдаются в плен, выходят на волны, которые указаны в листовках. Главное - что оттуда не летит ничего», - рассказал об эффективности такой агитации старший наводчик с позывным «Хаски».

Таймеры взрывателей агитснарядов настраиваются так, чтобы они разорвались над позициями противника, а листовки разлетелись на нужную площадь.

В листовках украинским военнослужащим предлагают добровольно сдаться в плен, это сохранит им жизнь и предотвратит бессмысленное кровопролитие.

«Украинский солдат, за что ты воюешь? За Байдена, до последнего украинца? За Зеленского, за дорожку кокаина? За хорошую жизнь для олигархов? У вас есть возможность выбора, потому что вы люди, а не животные. Вас, как и нас, ждут дома. Мы гарантируем вам и вашим близким жизнь - тем, кто придет к нам без оружия», - сказано в листовках, которые отправились на украинские позиции в этот раз.

После выполнения серии выстрелов артиллеристы маскируют орудия и укрываются в блиндажах. Мобильность гаубицы Д-30 позволяет проводить противоогневые маневры, вручную поворачивать орудие и оперативно менять огневые позиции.​

«Сдаются, потому что их просто специально забирают с улиц и везут сюда на убой. “На мясо”, одним словом», - рассказал артиллерист с позывным «Рыжий».

Ранее «Звезда» рассказывала, как артиллеристы Центрального военного округа работают агитационными снарядами по противнику на Краснолиманском направлении.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.