МВД РФ объявило в розыск председателя Международного уголовного суда Петра Хофманьского
По какой именно статье ведется розыск, не сообщается.
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Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск председателя Международного уголовного суда Петра Хофманьского. Это следует из базы розыска ведомства.
«Хофманьский Петр Юзеф, поляк. Разыскивается по статье УК РФ», - сообщает ТАСС со ссылкой на базу МВД России.
По какой статье ведется розыска в отношении главы МУС, не сообщается.
Ранее Следственный комитет России предъявил обвинения прокурору и судье МУС. Они были объявлены в розыск после сбора достаточной доказательной базы, отметили в СК РФ.