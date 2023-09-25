В стране и мире МВД РФ объявило в розыск председателя Международного уголовного суда Петра Хофманьского Игнат Далакян По какой именно статье ведется розыск, не сообщается. © Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости Читайте нас на: Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск председателя Международного уголовного суда Петра Хофманьского. Это следует из базы розыска ведомства. «Хофманьский Петр Юзеф, поляк. Разыскивается по статье УК РФ», - сообщает ТАСС со ссылкой на базу МВД России. По какой статье ведется розыска в отношении главы МУС, не сообщается. Ранее Следственный комитет России предъявил обвинения прокурору и судье МУС. Они были объявлены в розыск после сбора достаточной доказательной базы, отметили в СК РФ. Экспертное мнение и аналитика