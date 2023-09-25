Песков заявил, что Путин даст интервью западным СМИ в подходящий момент

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В Кремле считают нецелесообразным организовывать интервью главы государства Владимира Путина западным средствам массовой информации из-за присутствующей русофобии в их странах. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что международные СМИ, в частности американские, ежедневно направляют запросы с просьбой к президенту России дать интервью. По словам Пескова, в Кремле считают, что обязательно наступит момент, когда потребуется такое интервью, однако он отметил, что вряд ли кто-то способен трезво воспринимать анализ ситуации со стороны президента РФ, поскольку в настоящий момент общественность серьезно одурманена русоненавистнической пропагандой.

«Но мы убеждены, что рано или поздно такой момент настанет», - сказал Дмитрий Песков.

Также он подчеркнул, что российский лидер всегда дает развернутые ответы и поясняет позицию Российской Федерации, общаясь с иностранными средствами массовой информации.

Ранее бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что правительство США запретило ему брать интервью у Владимира Путина. По его словам, управляющие США люди на протяжении многих лет пытались контролировать то, что доступно в американских СМИ.