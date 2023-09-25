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Замкомандира взвода Калашников рассказал об отражении атаки превосходящих сил врага

12:23 25.09.2023
Пять российских военнослужащих противостояли 12 штурмовикам ВСУ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Представленный министром обороны РФ Сергеем Шойгу к званию Героя Российской Федерации замкомандира взвода Иван Калашников с позывным Большой рассказал о деталях боя с превосходящими силами противника.

«Стояли на позиции, противник пришел нас атаковать, завязался бой, работали. Ребята сидели на позиции. Я как за старшего вышел в окопы для наблюдения, пришлось на виду у всех находиться. Рассвет прошел, где-то до обеда это было все. С восьми начали наступать. Нас предупредили, что пехота высадилась, идет в нашем направлении. Старший у них был, команды им давал кидать гранаты, стрелять. Также наблюдал, где я нахожусь, в мою сторону их направлял», - сказал Большой.

Российское оборонное ведомство представило снятое с помощью дрона видео боя в районе Урожайного. В описании к кадрам говорится, что пять наших бойцов противостояли 12 украинским штурмовикам. Двое российских военнослужащих в ходе отражения атаки были ранены. В Минобороны сообщили, что бойцы ВС РФ сохранили позиции, обратив врага в бегство.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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