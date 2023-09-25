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Сенатор Климов напомнил, что руководство Канады до Второй мировой симпатизировало нацистам

Игнат Далакян
12:45 25.09.2023
Согласно словам Климова, необходимо обратить внимание мировой общественности на эту ситуацию всеми возможными способами.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Nathan Denette, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов прокомментировал в интервью радио «Звезда» ситуацию в канадском парламенте, куда на выступление Зеленского был приглашен ветеран дивизии СС. Появление нациста в зале парламентарии сопроводили стоячей овацией, что вызвало громкий скандал.

«Еще до начала Второй мировой войны канадское руководство и часть канадской элиты симпатизировали Гитлеру и нацистам. Там были родственные организации созданы. И даже Рузвельт, который тогда правил США, опасался, что Канада может быть таким вторым фронтом нацистским, и принял определенные меры, в том числе военного характера», - рассказал эксперт.

Климов ничего нового в ситуации в канадском парламенте не увидел. Он отметил, что сотни тысяч беженцев и эмигрантов, которые прибывали в Канаду, состояли из тех, кто либо симпатизировал нацизму, либо участвовал непосредственно в таких акциях.

«Новое, пожалуй, то, что это все проходило при максимальном стечении СМИ, публики, и этому было придано государственное значение», - отметил Климов.

Эксперт считает, что, помимо ноты в МИД Канады, которую собирается отправить российское внешнеполитическое ведомство, необходимо обратить внимание мировой общественности на ситуацию всеми возможными способами.

«То, с чем мы столкнулись на территории бывшей УССР, и то, с чем боремся в рамках СВО, - это неонацизм. Он процветает пышным светом, и с этим надо бороться», - подытожил эксперт.

Ранее появление в парламенте Канады ветерана дивизии СС «Галичина» прокомментировал премьер-министр страны Джастин Трюдо. Он заявил, что не знал о приглашении в законодательный орган Канады 98-летнего ветерана дивизии СС.

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